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Экс-чиновник Минтранса Кубани лишился имущества на 19 млн рублей

Бывший госслужащий Краснодарского края не сумел объяснить происхождение средств на счетах.

Источник: Комсомольская правда

Имущество бывшего работника министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани конфисковано на сумму 19 миллионов рублей. Прокуратура региона через суд добилась изъятия имущества у бывшего заместителя министра, подозреваемого в сомнительном происхождении средств.

«Установлено, что бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не представил сведений, подтверждающих приобретение на законные доходы двух земельных участков в Московской области общей площадью свыше 3,7 тыс. кв. м, с находящимися на них зданиями в 403,8 кв. м и 120,6 кв. м, стоимостью более 19,9 млн руб», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Решением Прикубанского суда Краснодара, поддержанным апелляционной и кассационной инстанциями, иск прокурора удовлетворен. В собственность государства обращено имущество бывшего чиновников.