Экс-чиновник Минтранса Кубани лишился имущества на 19 млн рублей

«Установлено, что бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не представил сведений, подтверждающих приобретение на законные доходы двух земельных участков в Московской области общей площадью свыше 3,7 тыс. кв. м, с находящимися на них зданиями в 403,8 кв. м и 120,6 кв. м, стоимостью более 19,9 млн руб», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.