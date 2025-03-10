СК завел дело после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

СК завел дело о теракте по факту обстрела ВСУ ТЦ в слободе Белой Курской области.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Вооруженных Сил Украины (ВФУ) за террористический акт в Курской области. Об этом сообщило ведомство в своем официальном telegram-канале, классифицируя инцидент как нападение на мирное население.
«По данным следствия, 10 марта 2025 года в слободе Белой Беловского района Курской области военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители. В результате совершенного преступления есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня». Событие произошло в слободе Белой Беловского района, напоминает телеканал 360. Пострадавшие были транспортированы в Беловскую центральную районную больницу, где им предоставлена необходимая медицинская помощь. Вскоре планируется перевод всех раненых в областную клиническую больницу. Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.