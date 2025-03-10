СК завел дело после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня». Событие произошло в слободе Белой Беловского района, напоминает телеканал 360. Пострадавшие были транспортированы в Беловскую центральную районную больницу, где им предоставлена необходимая медицинская помощь. Вскоре планируется перевод всех раненых в областную клиническую больницу. Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.