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СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

СК России возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на мирное население в Курской области, при ударе погибли 3 человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 10 марта, боевики ВСУ атаковали Курскую область. В результате нападения погибли три мирных жителя. Удар ВСУ пришелся по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой. В Следственном комитете России возбудили дело о теракте, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Помимо трех погибших, девять человек ранено. Пострадавшие — гражданские лица, среди них числится несколько подростков. Все потерпевшие находятся в Беловской Центральной районной больнице.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — пояснили в пресс-службе СК России.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в числе пострадавших от рук украинских боевиков — четверо несовершеннолетних. Им всего 13−14 лет. Потерпевшие получили ранения различной степени тяжести. По данным врио губернатора, их состояние не тяжелое.