СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в числе пострадавших от рук украинских боевиков — четверо несовершеннолетних. Им всего 13−14 лет. Потерпевшие получили ранения различной степени тяжести. По данным врио губернатора, их состояние не тяжелое.