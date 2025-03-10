AP: более 30 стран обсудят во Франции отправку миротворцев на Украину

«На встрече будут присутствовать представители почти всех 32 стран, входящих в НАТО, за исключением Хорватии, Черногории и США. Соединенные Штаты не были приглашены на встречу, так как европейские страны хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание безопасности на Украине», — сообщил агентству французский чиновник.