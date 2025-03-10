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Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области увеличилось

Число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Об этом сообщил врио губернатора Курский области Александр Хинштейн.

Число погибших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области увеличилось до 4, сообщил Хинштейн.

Число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Об этом сообщил врио губернатора Курский области Александр Хинштейн.

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, это «бесчеловечное злодеяние» Киева не останется без ответа.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме по факту происшествия в ТЦ «Добрыня» в слободе Белая Курской области. Согласно информации следственных органов, 10 марта 2025 года военные подразделения Украины преднамеренно открыли огонь по продуктовому магазину, в котором в тот момент присутствовали гражданские лица. Хинштейн ранее сообщал о трех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ. Он обещал помочь всем пострадавшим.