Хинштейн сообщил о четвертом погибшем от удара ВСУ по ТЦ в Курской области

Вечером 10 марта боевики ВСУ атаковали мирное население Курской области. Сообщалось о трех погибших и девяти раненых. По обновленным данным, число жертв увеличилось до четырех. Об этом пишет врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Украинские боевики совершили нападение на торговый центр «Добрыня» в Беловском районе. Среди жертв и пострадавших числятся исключительно мирные жители. Врио губернатора области принес соболезнования семьям погибших.
«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — пояснил Александр Хинштейн.