Греческий депутат повредил несколько экспонатов скандальной выставки

«Там были три оскверненные иконы, которые я вынул из витрины. Две упали, и их стекло разбилось. У меня не было желания портить эти знаменитые произведения искусства, но оставлять их висеть на стене, чтобы их видели наши дети, конечно, нельзя», — сказал депутат.