Греческий депутат повредил несколько экспонатов скандальной выставки

Полиция задержала депутата, но затем освободила его.
«Депутат совершил акт вандализма на выставке, посчитав ее кощунственной. Депутат устроил погром в Национальной галерее, разбив защитное стекло и пытаясь удалить изображения, утверждая, что они “оскорбляют религию”, — говорится в сообщении телеканала.
Пападопулос разместил в своем аккаунте в соцсети Х ссылку на статью об инциденте под заголовком «Суматоха в Национальной галерее из-за кощунства над нашей Богоматерью».
Национальная картинная галерея, музей Александра Суцоса, в своем заявлении сообщила, что депутат «при содействии другого лица» напал на четыре произведения искусства Христофороса Кацадиотиса с названиями «Икона 1-я», «Икона 16-я», «Икона 17-я», «Святой Христофор».
«Работы экспонируются в рамках программы “Промежуточное пространство” на выставке “Соблазн странностей”. Вышеупомянутые лица силой оторвали их (работы) от стены и бросили на пол, в результате чего они разбились», — говорится в заявлении.
Совет директоров галереи после срочного заседания заявил, что поддерживает утвержденную художественную программу музея, обеспечивая диалог между различными тенденциями, течениями и художественными мнениями, и безоговорочно осуждает любой акт вандализма, насилия и цензуры, нарушающий гарантированную конституцией свободу художественного выражения. Галерея была временно закрыта.
Депутат был задержан полицией и через несколько часов освобожден, против него будет возбуждено дело о мелком правонарушении, которое будет передано в парламент, сообщает ERTNews.
Сам Пападопулос в беседе с телеканалом Star заявил, что не собирался повреждать картины, но и не хотел, чтобы они висели и были видны детям, и сообщил, что инцидент произошел, когда он был в состоянии «религиозного возмущения».
«Там были три оскверненные иконы, которые я вынул из витрины. Две упали, и их стекло разбилось. У меня не было желания портить эти знаменитые произведения искусства, но оставлять их висеть на стене, чтобы их видели наши дети, конечно, нельзя», — сказал депутат.
Ранее депутат обратился в министерство культуры по поводу проведении этой выставки, на что получил ответ от министра Лины Мендони, что минкультуры никогда не выносит суждений об искусстве, сообщил ERTNews.
Также депутат сообщил, что отправил письмо руководству Национальной галереи, в котором выразил свои негативные чувства по поводу проведения выставки, заявив, что она оскорбляет христианскую веру и чувства православных христиан.
Несколько партий осудили инцидент. Так, партия «Ники» заявила, что ее принцип заключается в том, что перед лицом актов богохульства всегда надо выражать свое мнение «в институциональных рамках».
Ранее партия «Ники» предложила вернуть уголовное наказание за богохульство.