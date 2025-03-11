Детский омбудсмен сообщила о состоянии раненых подростков в Курской области

В результате атаки ВСУ один из снарядов попал в курский торговый центр «Добрыня», напоминает телеканал 360. О гибели трех человек рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. О девяти пострадавших сообщала «Национальная служба новостей». Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. В СК взяли инцидент на контроль, передает RT.