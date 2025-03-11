Над Курском прогремела серия взрывов

ПВО сбивает воздушные цели над Курском.
Серия взрывов была зафиксирована в Курске и Курчатове, предположительно из-за действий системы ПВО, которая сбивает воздушные цели. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Было слышно минимум 5 взрывов над Курском и не менее 6 над Курчатовом. По словам местных жителей, система ПВО сбивает украинские БПЛА. Видны яркие вспышки в небе», — рассказали очевидцы telegram-каналу. Также о взрывах сообщают жители Октябрьского района Курской области.
В результате удара по торговому центру «Добрыня», расположенному в населенном пункте Белая Слобода Курской области, погибли четыре человека, сообщал ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает телеканал 360. Сначала было известно о трех жертвах, однако позже количество погибших возросло до четырех, среди которых две женщины, один мужчина и 18-летний юноша.
Также в результате атаки пострадали девять человек, включая четырех подростков в возрасте 13−14 лет. В настоящее время все раненые находятся в Беловской центральной районной больнице. В ближайшее время их планируется перевезти в областную клиническую больницу с помощью санитарной авиации, дополнил глава региона.