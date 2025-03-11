Над Курском прогремела серия взрывов

Также в результате атаки пострадали девять человек, включая четырех подростков в возрасте 13−14 лет. В настоящее время все раненые находятся в Беловской центральной районной больнице. В ближайшее время их планируется перевезти в областную клиническую больницу с помощью санитарной авиации, дополнил глава региона.