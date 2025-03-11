Украинские военные использовали французские снаряды для проведения атак на мирных жителей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, как сообщил РИА Новости владелец автомобиля, который был уничтожен одним из таких снарядов.
Он рассказал, что его машина была полностью сожжена прямо перед магазином. По словам владельца автомобиля, инцидент произошел, когда дрон сбросил французскую мину на его машину.
«Машина ехала с водой. В лобовое стекло влетает дрон, благо спасает, что он просто зависает и застревает между зеркалом: оно зацепилось, просто повисло и мягко легло. Стали выкидывать в окно, а там французская мина», — поделился он.
Собеседник также отметил, что на мине были видны надписи, указывающие на её французское происхождение.
Ранее в городе Шебекино произошёл инцидент, в результате которого мужчина получил ранения. Мина «колокольчик» сдетонировала рядом с ним. В результате взрыва в его доме были выбиты окна, а легковой автомобиль получил повреждения от осколков.