США обещали не оказывать военную помощь России

Американская позиция может измениться, если будет видно, что Украина всерьез настроена на мирные переговоры и готова уступить часть территорий, пишет RT. По мнению Рубио, судьба поддержки Киева всецело зависит от исхода встречи 11 марта, отмечает «Национальная служба новостей». Госсекретарь США в Саудовской Аравии впервые встретится с украинскими официальными лицами после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, подчеркивает телеканал 360.