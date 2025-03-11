Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США обещали не оказывать военную помощь России

Вашингтон не собирается оказывать военную помощь РФ в рамках украинского конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

В Белом доме ранее отметили, что Киев предложил «многообещающий» план по частичному прекращению огня.

Вашингтон не собирается оказывать военную помощь РФ в рамках украинского конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — Марко Рубио цитирует The New York Times. По словам чиновника, на предстоящей встрече с украинскими дипломатами в Саудовской Аравии, вероятно, будет обсуждаться возможность возобновления военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов.

Американская позиция может измениться, если будет видно, что Украина всерьез настроена на мирные переговоры и готова уступить часть территорий, пишет RT. По мнению Рубио, судьба поддержки Киева всецело зависит от исхода встречи 11 марта, отмечает «Национальная служба новостей». Госсекретарь США в Саудовской Аравии впервые встретится с украинскими официальными лицами после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, подчеркивает телеканал 360.