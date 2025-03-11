Началась эвакуация: В Гватемале проснулся вулкан, уже разрушивший деревню в 2018 году

Из районов Эль-Порвенир и Лас-Лахитас вывезли 125 семей. Если активность вулкана продолжится, ещё 30 000 человек могут оказаться в зоне риска. Пепел уже распространился на 50 км к западу. Авиаперевозчиков предупредили о плохой видимости.