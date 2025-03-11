Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции

Седьмого марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае и находившегося в международном розыске с 2019 года. Турецкие правоохранители задержали его в начале года и в минувшую пятницу в аэропорту Стамбула передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России.
«Следственными органами СКР по Приморскому краю возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень.
«Совершив ряд последовательных действий, фигурант мошенническим путем похитил денежные средства в общей сумме, превышающей более 53 млн рублей у КГУП “Приморский водоканал”. Денежные средства являлись платой за якобы выполненную работу. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», — уточняется в сообщении СУСК по Приморскому краю.
В приморском следкоме подтвердили РИА Новости, что речь идет о депутате ЗС Приморья шестого созыва Евгении Костюкове, который был избран в 2016 году от партии «Единая Россия». В январе 2020 года коллеги досрочно прекратили его полномочия по личному заявлению.