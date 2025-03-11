Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции

Седьмого марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае и находившегося в международном розыске с 2019 года. Турецкие правоохранители задержали его в начале года и в минувшую пятницу в аэропорту Стамбула передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России.