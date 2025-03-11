Подозреваемого в серии краж уроженца Калужской области задержали в Приморье

В столице Приморья полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов. Им оказался 34-летний ранее судимый уроженец Калужской области, которому вновь грозит срок, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Как поделились в ведомстве, патрулируя улицу Светланская, полицейские обратили внимание на разбитую витрину магазина, после чего вызвали следственно-оперативную группу. Оказалось, что ночью в заведение проник неизвестный, разбив стекло двери, и похитил из кассы 11 тысяч рублей.
А позже в полицию обратились и сообщили о краже трех тысяч рублей из кассы и алкоголя на две тысячи рублей из магазина на Адмирала Фокина.
Сотрудникам ведомства удалось найти подозреваемого, которым оказался гость из Калужской области. По факту краж было заведено уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.