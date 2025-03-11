SN: танкер, столкнувшийся с судном возле Британии, перевозил авиатопливо

Танкер Stena Immaculate, который столкнулся с контейнеровозом Solong у берегов Британии, перевозил 220 тысяч баррелей авиационного топлива, сообщил телеканал Sky News (SN) со ссылкой на данные компании-оператора судна Crowley.
Журналисты отмечают, что объем утечки пока неизвестен. В заявлении Crowley также говорится, что как минимум один грузовой танк с топливом марки Jet-A1 получил повреждения.
Напомним, Stena Immaculate и Solong столкнулись 10 марта возле побережья графства Восточный Йоркшир в Северном море. Также появилась информация, что в результате происшествия пострадали не менее 32 человек.
Кроме того, стало известно, что после столкновения на борту Stena Immaculate прогремели взрывы. Представители компании Crowley утверждают, что после этого экипаж танкера покинул судно.