На финской АЭС «Олкилуото» произошла утечка радиоактивного теплоносителя

«На АЭС Олкилуото 3 утекло около 100 кубометров охлаждающей жидкости реактора при заполнении бассейна. Жидкость попала в защищенные помещения и дренажную систему», — сообщил оператор.
Этот инцидент произошёл ещё 7 марта. По данным компании, он не представлял угрозы для персонала, окружающей среды или ядерной безопасности.
АЭС «Олкилуото» расположена на побережье Ботнического залива в Западной Финляндии. Три её реактора обеспечивают около 30 процентов всей энергии, потребляемой в стране.
Напомним, в ноябре 2024 года в Финляндии на сутки приостановили работу третьего энергоблока атомной электростанции «Олкилуото». Причиной внештатной ситуации на финской АЭС стала неисправность турбины.