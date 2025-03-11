Во Владивостоке водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Во Владивостоке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент случился в районе дома 62 на улице Лермонтова. 64-летний водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны улицы Чичерина в направлении улицы Беговая, сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда подросток получил травму, ему назначено амбулаторное лечение.
В рамках проверки по факту ДТП составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ. Назначен ряд экспертиз и исследований, по результатам которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.
Напомним, в Партизанске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 54-летнего водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).