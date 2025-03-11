Раскрыты подробности дела экс-депутата из Приморья, задержанного в Турции

«В период с 2016 по 2017 год бывший депутат, фактически управляя деятельностью двух коммерческих организаций, организовал изготовление подложных документов. Эти документы были представлены в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю как подтверждение выполнения работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень», — сообщили в СК Приморья.
В результате мошеннической схемы обвиняемый похитил более 53 млн рублей у КГУП «Приморский водоканал». Деньги, которые должны были пойти на оплату якобы выполненных работ, были присвоены и использованы по его усмотрению.
После предъявления обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу фигурант скрылся от правоохранительных органов. Уголовное дело было приостановлено, а сам он объявлен в международный розыск.
В начале марта 2025 года местонахождение бывшего депутата было установлено на территории Турции. 10 марта он был доставлен в СК для участия в следственных действиях.
Расследование уголовного дела продолжается. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.
Напомним, подозреваемый на протяжении шести лет находился в международном розыске. По предварительным данным, задержанным оказался экс-депутат Евгений Костюков.