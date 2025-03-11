Раскрыты подробности дела экс-депутата из Приморья, задержанного в Турции

«В период с 2016 по 2017 год бывший депутат, фактически управляя деятельностью двух коммерческих организаций, организовал изготовление подложных документов. Эти документы были представлены в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю как подтверждение выполнения работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень», — сообщили в СК Приморья.