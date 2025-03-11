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Раскрыты подробности дела экс-депутата из Приморья, задержанного в Турции

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта, ФедералПресс. Следственный комитет по Приморскому краю возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания региона, обвиняемого в крупном мошенничестве. Фигурант, скрывавшийся от следствия несколько лет, был задержан в Турции и доставлен в Приморье для проведения следственных действий.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 2016 по 2017 год бывший депутат, фактически управляя деятельностью двух коммерческих организаций, организовал изготовление подложных документов. Эти документы были представлены в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю как подтверждение выполнения работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень», — сообщили в СК Приморья.

В результате мошеннической схемы обвиняемый похитил более 53 млн рублей у КГУП «Приморский водоканал». Деньги, которые должны были пойти на оплату якобы выполненных работ, были присвоены и использованы по его усмотрению.

После предъявления обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу фигурант скрылся от правоохранительных органов. Уголовное дело было приостановлено, а сам он объявлен в международный розыск.

В начале марта 2025 года местонахождение бывшего депутата было установлено на территории Турции. 10 марта он был доставлен в СК для участия в следственных действиях.

Расследование уголовного дела продолжается. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, подозреваемый на протяжении шести лет находился в международном розыске. По предварительным данным, задержанным оказался экс-депутат Евгений Костюков.