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CBS: при крушении вертолёта в штате Миссисипи погибли три человека

На борту воздушного судна находились пилот и два сотрудника медицинского центра при Университете Миссисипи.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолёта в штате американском Миссисипи, сообщило местное подразделение телеканала CBS со ссылкой на заявление управления окружного шерифа.

Он разбился в лесном массиве около Натчезского тракта, который расположен в округе Мэдисон. Вертолёт принадлежал медицинскому центру при Университете Миссисипи.

На борту находились пилот и два сотрудника этого учреждения.

Напомним, 9 марта в округе Ланкастер в американском штате Пенсильвания небольшой самолёт упал на парковку. После этого загорелись несколько автомобилей, которые находились на этом месте.