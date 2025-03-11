CBS: при крушении вертолёта в штате Миссисипи погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолёта в штате американском Миссисипи, сообщило местное подразделение телеканала CBS со ссылкой на заявление управления окружного шерифа.
Он разбился в лесном массиве около Натчезского тракта, который расположен в округе Мэдисон. Вертолёт принадлежал медицинскому центру при Университете Миссисипи.
На борту находились пилот и два сотрудника этого учреждения.
Напомним, 9 марта в округе Ланкастер в американском штате Пенсильвания небольшой самолёт упал на парковку. После этого загорелись несколько автомобилей, которые находились на этом месте.