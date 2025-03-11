SHOT: серия взрывов прогремела над Курском

В Курске и Курчатове была зафиксирована серия взрывов, вероятно, связанных с работой системы ПВО, которая перехватывает воздушные цели. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.
Очевидцы утверждают, что услышали как минимум пять взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовым. Местные жители отметили, что система ПВО сбивает украинские беспилотные летательные аппараты, а в небе видны яркие вспышки.
Информация о взрывах также поступила от жителей Октябрьского района Курской области.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении вооруженных формирований Украины (ВФУ) в связи с обстрелом торгового центра в Курской области. Следователи намерены установить всех причастных к происшествию.