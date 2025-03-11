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SHOT: серия взрывов прогремела над Курском

Очевидцы утверждают, что услышали как минимум пять взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Курске и Курчатове была зафиксирована серия взрывов, вероятно, связанных с работой системы ПВО, которая перехватывает воздушные цели. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Очевидцы утверждают, что услышали как минимум пять взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовым. Местные жители отметили, что система ПВО сбивает украинские беспилотные летательные аппараты, а в небе видны яркие вспышки.

Информация о взрывах также поступила от жителей Октябрьского района Курской области.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении вооруженных формирований Украины (ВФУ) в связи с обстрелом торгового центра в Курской области. Следователи намерены установить всех причастных к происшествию.