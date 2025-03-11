Собянин: на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников

В Рязани прозвучало не менее десяти взрывов, свидетельствуют данные от очевидцев. Согласно информации, предоставленной местными жителями SHOT, в районе Дягилево было слышно от 10 до 17 взрывов. По их словам, в небе над городом можно было наблюдать яркие вспышки, предшествующие которым был характерный звук полета дрона.