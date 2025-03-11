Собянин: на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников

Силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву, сообщил Собянин.
Шесть БПЛА ВСУ сбиты в Раменском городском округе Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его данным, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
В Рязани прозвучало не менее десяти взрывов, свидетельствуют данные от очевидцев. Согласно информации, предоставленной местными жителями SHOT, в районе Дягилево было слышно от 10 до 17 взрывов. По их словам, в небе над городом можно было наблюдать яркие вспышки, предшествующие которым был характерный звук полета дрона.
Сообщается, что над городом активировалась система противовоздушной обороны. По предварительным сведениям, несколько БПЛА ВСУ были сбиты. На текущий момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.