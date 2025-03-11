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Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА в Раменском

Ночью 11 марта силами ПВО сбито 7 беспилотников, летевших на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики попытались напасть на Москву. В Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Отмечается, что разрушений на земле нет. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Воздушной тревоги на территории Московской области не звучало.

В последний раз боевики ВСУ пытались атаковать Подмосковье в конце января. Тогда силы ПВО отразили удары на территории городского округа Щелково. Все летательные аппараты вовремя обезвредили. Никаких повреждений не было. Боевики произвели атаки и по другим городским округам Московской области. Все БПЛА ликвидировали.