Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА в Раменском

В последний раз боевики ВСУ пытались атаковать Подмосковье в конце января. Тогда силы ПВО отразили удары на территории городского округа Щелково. Все летательные аппараты вовремя обезвредили. Никаких повреждений не было. Боевики произвели атаки и по другим городским округам Московской области. Все БПЛА ликвидировали.