Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА в Раменском

Украинские боевики попытались напасть на Москву. В Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Отмечается, что разрушений на земле нет. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Воздушной тревоги на территории Московской области не звучало.
В последний раз боевики ВСУ пытались атаковать Подмосковье в конце января. Тогда силы ПВО отразили удары на территории городского округа Щелково. Все летательные аппараты вовремя обезвредили. Никаких повреждений не было. Боевики произвели атаки и по другим городским округам Московской области. Все БПЛА ликвидировали.