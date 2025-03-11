Армия РФ прорвалась к бойцам операции «Поток», теракт в ТЦ: ситуация в Курской области к утру 11 марта

Российские силы замкнули фланги у хутора Кубаткин.
В Курской области к утру 11 марта подразделения операции «Поток» объединились с армией России у хутора Кубаткин, где вместе смогли окружить солдат ВСУ. Украинские военные нанесли удар по ТЦ «Добрыня» в слободе Белой с тремя жертвами, а бежавшим из-под Курска солдатам ВСУ запретили говорить о сослуживцах. Подробнее о последних сутках в регионе — в материале URA.RU.
ВС РФ соединились с подразделениями операции «Поток» у Кубаткино.
Вблизи хутора Кубаткин российские вооруженные силы совершили значимый прорыв, который позволил деблокировать окруженные подразделения операции «Поток». «Сегодня силы 155 бригады морской пехоты, атакующие в районе Южного, а также зачищавшие Ивашковский лес штурмовики 30-го полка и СпН “Ахмат” ВС РФ, замкнули фланги у хутора Кубаткин, где круговую оборону держали бойцы героической операции “Поток” по прорыву в тыл Суджанской группировки ВСУ», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны».
ВСУ нанесли удар по ТЦ в слободе Белой Курской области.
СК возбудил уголовное дело из-за атаки на ТЦФото: Илья Московец © URA.RU.
Четыре человека погибли от удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по торговому центру «Добрыня», расположенному в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Атака произошла в слободе Белой Беловского района.
Ранения различной степени серьезности получили еще девять. Среди пострадавших — четыре подростка в возрасте от 13 до 14 лет.
Хинштейн добавил, что все пострадавшие будут транспортированы в областную больницу на санитарном транспорте. Вскоре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ВСУ по факту совершения террористического акта.
Бежавшим из Курской области боевикам ВСУ запретили говорить о сослуживцах.
Солдаты ВСУ боятся за свою безопасностьФото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown.
Украинским военнослужащим, которые вышли из Курской области, запретили делиться сведениями о пропавших без вести товарищах. По заявлению жены одного из бойцов ВСУ, военные испытывают страх за свою безопасность и предпочитают не разглашать никаких деталей. Отмечается, что речь идет о военнослужащих из 82-й десантно-штурмовой бригады. Лишь небольшое количество солдат смогло эвакуироваться в Сумскую область.