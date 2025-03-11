Армия РФ прорвалась к бойцам операции «Поток», теракт в ТЦ: ситуация в Курской области к утру 11 марта

Украинским военнослужащим, которые вышли из Курской области, запретили делиться сведениями о пропавших без вести товарищах. По заявлению жены одного из бойцов ВСУ, военные испытывают страх за свою безопасность и предпочитают не разглашать никаких деталей. Отмечается, что речь идет о военнослужащих из 82-й десантно-штурмовой бригады. Лишь небольшое количество солдат смогло эвакуироваться в Сумскую область.