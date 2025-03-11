В Мексике в двух ДТП с участием автобусов погибли 25 человек

Не менее 25 человек стали жертвами двух дорожных аварий с участием автобусов в Мексике, сообщают местные СМИ и власти.
Так, по данным газеты Milenio, в штате Дуранго на севере страны в результате такого ДТП погибли 14 человек. Автобус, который следовал из американского города Мак-Аллен (штат Техас), столкнулся с тягачом с прицепом. После удара вспыхнул пожар.
Правительство штата Оахака, который располжен на юге Мексики, в свою очередь, проинформировало, что на шоссе Митла — Теуантепек перевернулся автобус. Это привело к гибели 11 человек. Ещё 12 человек попали в больницу.
Напомним, в конце февраля в провинции Прачинбури на востоке Таиланда экскурсионный автобус попал в ДТП. Транспортное средство снесло бетонное ограждение и перевернулось после того, как водитель потерял управление. В результате случившегося погибли по меньшей мере 18 человек и около 20 пострадали.