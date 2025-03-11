В Мексике в двух ДТП с участием автобусов погибли 25 человек

Напомним, в конце февраля в провинции Прачинбури на востоке Таиланда экскурсионный автобус попал в ДТП. Транспортное средство снесло бетонное ограждение и перевернулось после того, как водитель потерял управление. В результате случившегося погибли по меньшей мере 18 человек и около 20 пострадали.