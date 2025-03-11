В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС … введены также в нижегородском аэропорту Стригино», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения начали действовать с 04:40 по московскому времени. Они будут действовать до устранения всех потенциальных рисков, связанных с безопасностью полетов.