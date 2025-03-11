Над Курском прозвучала серия взрывов

Кроме того, утром 11 марта ВСУ атаковали Московскую область. Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, все БПЛА ликвидированы. Работают системы ПВО. Они продолжают отражать атаку украинских боевиков. Территорию Московской области за утро атаковали не менее 11 беспилотников. Повреждений на земле и пострадавших нет.