Над Курском прозвучала серия взрывов

В ночь на 11 марта украинские боевики атаковали территорию Курска. Над городом работают системы противовоздушной обороны, сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что жители слышали серию взрывов в небе. Правительство Курской области предупредило о действиях при нахождении обломков беспилотных летательных аппаратов. К дронам нельзя подходить и трогать их руками. При нахождении обломков жителям советуют обратиться в 112.
Кроме того, утром 11 марта ВСУ атаковали Московскую область. Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, все БПЛА ликвидированы. Работают системы ПВО. Они продолжают отражать атаку украинских боевиков. Территорию Московской области за утро атаковали не менее 11 беспилотников. Повреждений на земле и пострадавших нет.