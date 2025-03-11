Украина пыталась атаковать Москву беспилотниками

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. По предварительной информации, в районе падения обломков значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков для оценки ситуации и устранения возможных последствий.