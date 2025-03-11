Полицейский в Курагино спас пенсионерку от пожара

Горела хозпостройка рядом с жилым домом. Полицейский узнал от соседей, что в доме проживает 78-летняя женщина. Опасаясь, что пожар может разойтись дальше, лейтенант начал стучать в окна и двери пенсионерки. Дождавшись, когда женщина покинет помещение и приедут спецслужбы, участковый вернулся к своим обязанностям, рассказывают в МДВ по Красноярскому краю.