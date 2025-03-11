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На видео попал момент уничтожения беспилотника под Москвой

В районе города Видное в Московской области был уничтожен украинский беспилотник. Момент уничтожения дрона ВСУ попал на видео, сообщают telegram-каналы.

ВСУ попытались атаковать Москву дронами.

В районе города Видное в Московской области был уничтожен украинский беспилотник. Момент уничтожения дрона ВСУ попал на видео, сообщают telegram-каналы.

«Момент уничтожения беспилотника в районе города Видное в Подмосковье», — пишет telegram-канал Baza. Там были опубликованы соответствующие кадры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Украина пыталась атаковать российскую столицу БПЛА. Происшествие случилось в городских округах Домодедово и Раменское. Силы ПВО уничтожили четыре дрона. После стало известно об еще 15 уничтоженных беспилотниках.