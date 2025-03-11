На видео попал момент уничтожения беспилотника под Москвой

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Украина пыталась атаковать российскую столицу БПЛА. Происшествие случилось в городских округах Домодедово и Раменское. Силы ПВО уничтожили четыре дрона. После стало известно об еще 15 уничтоженных беспилотниках.