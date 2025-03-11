Собянин: Еще десять БПЛА сбиты силами ПВО в Раменском

Область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Сообщения о налетах стали поступать с 04:35. Сергей Собянин проинформировал о шести сбитых БПЛА. Через десять минут, в 04:46 ВСУ вновь совершили атаку. Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник. Затем сбили четыре БПЛА.