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Собянин: Еще десять БПЛА сбиты силами ПВО в Раменском

ВСУ атаковали Подмосковье утром 11 марта, уничтожены не менее 26 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил Украины попытались атаковать Москву. Беспилотные летательные аппараты ликвидированы над территориями Раменского городского округа и горокруга Домодедово. Всего сбито не менее 26 беспилотных летательных аппаратов, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Сообщения о налетах стали поступать с 04:35. Сергей Собянин проинформировал о шести сбитых БПЛА. Через десять минут, в 04:46 ВСУ вновь совершили атаку. Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник. Затем сбили четыре БПЛА.

За полчаса Киев выпустил около 26 беспилотников. Удары успешно отражены. Отмечается, что пострадавших и повреждений на земле нет.

В связи с атакой БПЛА в аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения.