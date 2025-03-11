Собянин: Еще десять БПЛА сбиты силами ПВО в Раменском

Военные Вооруженных сил Украины попытались атаковать Москву. Беспилотные летательные аппараты ликвидированы над территориями Раменского городского округа и горокруга Домодедово. Всего сбито не менее 26 беспилотных летательных аппаратов, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
Область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Сообщения о налетах стали поступать с 04:35. Сергей Собянин проинформировал о шести сбитых БПЛА. Через десять минут, в 04:46 ВСУ вновь совершили атаку. Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник. Затем сбили четыре БПЛА.
За полчаса Киев выпустил около 26 беспилотников. Удары успешно отражены. Отмечается, что пострадавших и повреждений на земле нет.
В связи с атакой БПЛА в аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения.