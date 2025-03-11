Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ввела ограничения в аэропорту Ярославля

В аэропорту Туношна, который находится в Ярославле, были временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Это мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Ярославля введены ограничения.

В аэропорту Туношна, который находится в Ярославле, были временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Это мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«…временные ограничения на прием и выпуск ВС … введены также в ярославском аэропорту Туношна», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения начали действовать с 05:15 по московскому времени.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщил, что в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные меры, касающиеся приема и отправления самолетов. Такие же ограничения были установлены и в аэропорту Нижнего Новгорода.