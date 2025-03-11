В Омске машина выехала на тротуар и сбила пешехода

Автомобили столкнулись, и от удара «Джили» вылетела на тротуар, где сбила идущую по нему женщину. В итоге пешеходу понадобилась медицинская помощь. Сам автомобиль затем занесло на металлическое ограждение, водитель не пострадала. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит проверка.