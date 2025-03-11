В Омске машина выехала на тротуар и сбила пешехода

Вчера вечером на пересечении Космического проспекта и улицы Товстухово случилось ДТП с пострадавшим. Одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на перекрестке при повороте налево 26-летний водитель «Форда» не пропустил автомобиль «Джили» под управлением 37-летней женщины.
Автомобили столкнулись, и от удара «Джили» вылетела на тротуар, где сбила идущую по нему женщину. В итоге пешеходу понадобилась медицинская помощь. Сам автомобиль затем занесло на металлическое ограждение, водитель не пострадала. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит проверка.