Военкор Коц показал видео из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели

Военкоры публикуют видео из освобожденной в ходе наступления Малой Локни.
Военкор Александр Коц опубликовал видео из села Малая Локня (Курская область), освобожденного ВС РФ в ходе наступления. Ранее из этого населенного пункта бойцы девятого полка забрали тело найденного там комбата и Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель».
«Бойцы девятого полка забрали тело своего комбата Сергея Чебнева с позывным “Отмель” из “Брестской крепости” в Малой Локне», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео из села.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСпустя 7 месяцев нашли тело Героя РФ Отмеля: подвиг офицера, оборонявшего курскую «Брестскую крепость».
Ранее, 10 марта, в Малой Локне было найдено тело Чебнева. Он погиб в боях с ВСУ в августе 2024 года. В начале украинского вторжения в регион его батальон около двух недель сдерживал противника в Малой Локне. В итоге они оказались заперты в женской колонии, которую в ходе обороны преобразовали в подобие Брестской крепости. Во время контрнаступления батальона Чебнев получил смертельные ранения, но бойцы сумели вырваться к своим.