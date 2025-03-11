Военкор Коц показал видео из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели

Ранее, 10 марта, в Малой Локне было найдено тело Чебнева. Он погиб в боях с ВСУ в августе 2024 года. В начале украинского вторжения в регион его батальон около двух недель сдерживал противника в Малой Локне. В итоге они оказались заперты в женской колонии, которую в ходе обороны преобразовали в подобие Брестской крепости. Во время контрнаступления батальона Чебнев получил смертельные ранения, но бойцы сумели вырваться к своим.