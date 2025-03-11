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Военкор Коц показал видео из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели

Военкор Александр Коц опубликовал видео из села Малая Локня (Курская область), освобожденного ВС РФ в ходе наступления. Ранее из этого населенного пункта бойцы девятого полка забрали тело найденного там комбата и Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель».

Военкоры публикуют видео из освобожденной в ходе наступления Малой Локни.

Военкор Александр Коц опубликовал видео из села Малая Локня (Курская область), освобожденного ВС РФ в ходе наступления. Ранее из этого населенного пункта бойцы девятого полка забрали тело найденного там комбата и Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель».

«Бойцы девятого полка забрали тело своего комбата Сергея Чебнева с позывным “Отмель” из “Брестской крепости” в Малой Локне», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео из села.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСпустя 7 месяцев нашли тело Героя РФ Отмеля: подвиг офицера, оборонявшего курскую «Брестскую крепость».

Ранее, 10 марта, в Малой Локне было найдено тело Чебнева. Он погиб в боях с ВСУ в августе 2024 года. В начале украинского вторжения в регион его батальон около двух недель сдерживал противника в Малой Локне. В итоге они оказались заперты в женской колонии, которую в ходе обороны преобразовали в подобие Брестской крепости. Во время контрнаступления батальона Чебнев получил смертельные ранения, но бойцы сумели вырваться к своим.