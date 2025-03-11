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Произошло очередное возгорание в подмосковной многоэтажке

В районе деревни Сапроново в Подмосковье произошел пожар в доме жилого комплекса «Западный квартал» около Видного. Об этом сообщают telegram-каналы.

В подмосковной деревне загорелся жилой дом.

В районе деревни Сапроново в Подмосковье произошел пожар в доме жилого комплекса «Западный квартал» около Видного. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Еще один дом пострадал в районе деревни Сапроново (ЖК “Западный квартал” около Видного)», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В канале также опубликовали фото, на котором видно, как горит один из последних этажей жилого здания.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом здании города Раменское в Московской области произошло возгорание. Свидетели происшествия отмечают, что пламя быстро охватило верхние этажи здания, быстро распространившись вверх.