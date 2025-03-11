«Они это сделали»: в Европе поставили точку в вопросе виновного о взрыве «Северных потоков»

«Они это сделали (уничтожили “Северный поток”, — прим. URA.RU). Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают. Но это точно так», — сообщил Любош Блага в беседе с ТАСС. По его словам, Штаты сделали это потому, что сами хотели продавать Европе сжиженный газ. Для этого, по его словам, и требовалась ликвидация российского газопровода, поскольку российский газ «гораздо дешевле, проще в поставках, более экологичен и гораздо более прозрачен».