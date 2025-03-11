Украина атаковала Москву 33 беспилотниками

Ранее в Раменском городском округе Московской области было сбито шесть беспилотников ВСУ. По предварительной информации, обломки упали без причинения разрушений и жертв среди населения. Также системы ПВО России успешно перехватили один, а после еще четыре украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Кроме того, было сбито еще 15 беспилотников ВСУ, которые также следовали в направлении столицы.