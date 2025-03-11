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Украина атаковала Москву 33 беспилотниками

Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Было сбито еще семь украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего было уничтожено 33 дрона.

ВСУ попытались атаковать Москву 33 дронами.

Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Было сбито еще семь украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего было уничтожено 33 дрона.

«Отражена атака еще семи БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

Ранее в Раменском городском округе Московской области было сбито шесть беспилотников ВСУ. По предварительной информации, обломки упали без причинения разрушений и жертв среди населения. Также системы ПВО России успешно перехватили один, а после еще четыре украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Кроме того, было сбито еще 15 беспилотников ВСУ, которые также следовали в направлении столицы.