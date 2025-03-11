Украина атакует Москву десятками беспилотников: что известно к этому часу

В 04:35 утра в Раменском городском округе, расположенном к юго-востоку от Москвы, силы ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом сообщил Сергей Собянин. Вскоре после этого в том же районе был сбит ещё один дрон. По предварительным данным, разрушений или жертв нет, написал Собянин в своем telegram-канале.