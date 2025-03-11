Украина атакует Москву десятками беспилотников: что известно к этому часу

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву.
В ночь на 11 марта Украина попыталась провести массированную атаку на Москву с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Силами противовоздушной обороны Минобороны России было уничтожено 58 дронов. Также были введены ограничения сразу в нескольких аэропортах Московской области. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Масштабная атака на столицу.
В 04:35 утра в Раменском городском округе, расположенном к юго-востоку от Москвы, силы ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом сообщил Сергей Собянин. Вскоре после этого в том же районе был сбит ещё один дрон. По предварительным данным, разрушений или жертв нет, написал Собянин в своем telegram-канале.
Атака не ограничилась первыми семью беспилотниками. Позднее силы ПВО зафиксировали и отразили еще четыре дрона, на этот раз в двух городских округах — Раменском и Домодедово. По словам Собянина, обломки не нанесли ущерба инфраструктуре и не привели к пострадавшим. Мэр подчеркнул, что система обороны города оперативно реагирует на угрозы, а специалисты продолжают контролировать обстановку на местах падения.
В 05:20 утра системы ПВО уничтожили еще 15 дронов, летевших в направлении Москвы, а затем последовала атака десяти БПЛА были сбиты за короткий промежуток времени. В течение часа сообщения о нападении продолжали поступать. Всего, по словам Собянина, было сбито 58 вражеских беспилотников.
Ограничения в аэропортах.
Представители Росавиации сообщили, что с 04:40 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Также временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Туношна, который находится в Ярославле. По данным Росавиации, меры были приняты в нижегородском аэропорту Стригино.