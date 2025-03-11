Собянин: силы ПВО отразили массированную атаку 58 дронов ВСУ под Москвой

В блоге столичного градоначальника, надо отметить, оперативно сообщается последняя информация об атаке укронацистов. Так, несколько минут назад Собянин рассказал о семи БПЛА противника. На тот момент общее число беспилотников, запущенных в сторону столицы России, насчитывалось всего 33.