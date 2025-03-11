Собянин: силы ПВО отразили массированную атаку 58 дронов ВСУ под Москвой

Российский силы противовоздушной обороны отразили очередную волну массированной атаки украинских дронов, летевших на Москву. В результате работы российских военных были уничтожены 25 беспилотников Вооруженных сил Украины. Таким образом, на данный момент бойцы МО РФ уничтожили 58 беспилотников противника. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В блоге столичного градоначальника, надо отметить, оперативно сообщается последняя информация об атаке укронацистов. Так, несколько минут назад Собянин рассказал о семи БПЛА противника. На тот момент общее число беспилотников, запущенных в сторону столицы России, насчитывалось всего 33.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В результате атаки никто не пострадал. Отмечается, что разрушений на земле нет. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Позже глава города добавил, что в том же районе российские силы ПВО уничтожили еще 10 дронов врага.