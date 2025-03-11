Госсекретарь США выразил надежду касательно санкций против России

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва открыта к переговорам. В июне 2024 года он сообщил о том, что ВС РФ немедленно прекратят огонь, если ВСУ покинут территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев откажется от планов по вступлению в НАТО. Однако Украина не сделала встречных шагов к урегулированию конфликта, в частности потому, что там запрет на переговоры с Москвой закреплен законодательно.