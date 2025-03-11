Собянин раскрыл повреждения после атаки БПЛА, летевших на Москву

В ночь на 11 марта произошла попытка массированной атаки на Москву с использованием дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, противовоздушная оборона Министерства обороны России смогла уничтожить 58 беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в нескольких аэропортах Московской области были введены временные ограничения.