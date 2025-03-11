Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин раскрыл повреждения после атаки БПЛА, летевших на Москву

Обнаружены незначительные повреждения одного из домов в Москве после атаки украинских беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, в результате инцидента была повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ над Москвой.

Обнаружены незначительные повреждения одного из домов в Москве после атаки украинских беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, в результате инцидента была повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина атакует Москву десятками беспилотников: что известно к этому часу.

«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал Собянин в своем telegram-канале. Специализированные службы уже работают на месте.

Собянин также добавил, что силами ПВО Минобороны были сбиты два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Атака успешно отражена.

В ночь на 11 марта произошла попытка массированной атаки на Москву с использованием дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, противовоздушная оборона Министерства обороны России смогла уничтожить 58 беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в нескольких аэропортах Московской области были введены временные ограничения.