В Перми возбуждено дело по факту привлечения иностранцев к работе на такси

Дело по факту незаконного привлечения иностранцев к работе на пермском такси возбуждено сотрудниками Первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Пермскому краю, рассказали следователи.
Администрацию одного из таксопарков Перми подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, осенью 2023 года сотрудники таксопарка с целью извлечения прибыли подключили иностранных граждан к сервису для заказа такси.
«В результате в период с 7 сентября 2023 года по 10 декабря 2024 года приехавшие из-за рубежа водители, которые не имели права перевозить пассажиров и багаж в такси на территории России, вопреки требованиям федерального и регионального законодательства о запрете на привлечение к работе иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, работали водителями такси на территории Пермского края», — пояснили в краевом СКР.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.