В Перми возбуждено дело по факту привлечения иностранцев к работе на такси

«В результате в период с 7 сентября 2023 года по 10 декабря 2024 года приехавшие из-за рубежа водители, которые не имели права перевозить пассажиров и багаж в такси на территории России, вопреки требованиям федерального и регионального законодательства о запрете на привлечение к работе иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, работали водителями такси на территории Пермского края», — пояснили в краевом СКР.