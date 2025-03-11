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Четверо пострадавших в ДТП под Челябинском не были пристегнуты ремнями безопасности

Четверо пострадавших в ДТП в Челябинской области не были пристегнуты ремнями безопасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полиция Каслинского района сообщила подробности жесткого столкновения двух автомобилей.

Все произошло вечером 10 марта. На третьем километре дороги «Подъезд ко 2-му КПП Снежинска» 64-летняя женщина, управляя Chevrolet Aveo, выехала на встречную полосу в разрешенном для данного маневра месте, где совершила столкновение с Daewoo Nexia, под управлением женщины 1988 года рождения.

В результате водитель Daewoo от полученных травм скончалась на месте, четверо ее пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, а также водитель Chevrolet доставлены в медицинское учреждение.

«Пассажир Daewoo Nexia — девочка 2019 года рождения — находилась на заднем сиденье по центру, без ДУУ, не была пристегнута ремнем безопасности; пассажирка 1965 года рождения также госпитализирована и не была пристегнута ремнем безопасности; 34-летняя пассажирка аналогично — не пристегнута ремнем безопасности, госпитализирована. Парень 2006 года рождения из салона этой же машины получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, не был пристегнут ремнем безопасности», — говорится в комментарии.

Также не была пристегнута РБ погибшая женщина-водитель.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.