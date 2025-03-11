Четверо пострадавших в ДТП под Челябинском не были пристегнуты ремнями безопасности

«Пассажир Daewoo Nexia — девочка 2019 года рождения — находилась на заднем сиденье по центру, без ДУУ, не была пристегнута ремнем безопасности; пассажирка 1965 года рождения также госпитализирована и не была пристегнута ремнем безопасности; 34-летняя пассажирка аналогично — не пристегнута ремнем безопасности, госпитализирована. Парень 2006 года рождения из салона этой же машины получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, не был пристегнут ремнем безопасности», — говорится в комментарии.