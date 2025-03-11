Пьяный мужчина, сбивший ребенка в Партизанске, уедет в колонию-поселение

«В результате полученных травм умер мальчик, родившийся в 2009 году. После рассмотрения позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Кроме того, было установлено ограничение на право управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.