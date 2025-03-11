Пьяный мужчина, сбивший ребенка в Партизанске, уедет в колонию-поселение

Водитель автомобиля Toyota Levin признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Мужчина наехал на детей, двигавшихся на обочине. Он был в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло в городе Партизанск на улице Московской.
«В результате полученных травм умер мальчик, родившийся в 2009 году. После рассмотрения позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Кроме того, было установлено ограничение на право управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Помимо этого, суд постановил выплатить компенсацию морального и материального ущерба потерпевшей в размере более 1,7 миллиона рублей.
В качестве места отбывания наказания назначена колония-поселение. Автомобиль, на котором было совершено ДТП, был изъят в пользу государства.