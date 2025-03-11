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Собянин: в результате атаки БПЛА на Москву повреждена кровля жилого дома

ВСУ атаковали Москву утром 11 марта, сбито 60 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины совершили массированную атаку по территории Московской области. Первая информация об ударах появилась в 04:35 11 марта. Силы ПВО продолжают сбивать вражеские дроны. По данным на 06:30, ликвидировано 60 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В результате атаки боевиков ВСУ пострадал жилой дом на Домодедовской улице. По словам Сергея Собянина, у здания незначительно повреждена кровля. О других последствиях информации не поступало.

Отмечается, что пострадавших нет. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

В московских аэропортах на фоне событий временно ввели ограничения. Самолеты не взлетают и не садятся в воздушных гаванях Жуковский и Домодедово.