Собянин: в результате атаки БПЛА на Москву повреждена кровля жилого дома

Боевики Вооруженных сил Украины совершили массированную атаку по территории Московской области. Первая информация об ударах появилась в 04:35 11 марта. Силы ПВО продолжают сбивать вражеские дроны. По данным на 06:30, ликвидировано 60 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В результате атаки боевиков ВСУ пострадал жилой дом на Домодедовской улице. По словам Сергея Собянина, у здания незначительно повреждена кровля. О других последствиях информации не поступало.
Отмечается, что пострадавших нет. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
В московских аэропортах на фоне событий временно ввели ограничения. Самолеты не взлетают и не садятся в воздушных гаванях Жуковский и Домодедово.