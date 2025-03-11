Лесоруб на Камчатке получил реальный срок за 42 березы

По информации надзорного органа, осужденный летом прошлого года, сговорившись с двумя приятелями, спилил 42 каменные березы в лесной зоне микрорайона Заозерный региональной столицы. Лесорубы при этом не имели каких-либо разрешительных документов. Их задержали с поличным при подготовке срубленного леса к вывозу для продажи.