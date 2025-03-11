Лесоруб на Камчатке получил реальный срок за 42 березы

Он приговорен к двум с половиной годам исправительной колонии строгого режима.
По информации надзорного органа, осужденный летом прошлого года, сговорившись с двумя приятелями, спилил 42 каменные березы в лесной зоне микрорайона Заозерный региональной столицы. Лесорубы при этом не имели каких-либо разрешительных документов. Их задержали с поличным при подготовке срубленного леса к вывозу для продажи.
«Бюджету города причинен экологический ущерб в особо крупном размере на сумму 970 тыс. рублей», — сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.
Приговор пока не вступил в законную силу. Двое подельников фигуранта в конце 2024 года приговорены к двум годам заключения условно. Также они обязаны компенсировать выплатами причиненный ущерб.