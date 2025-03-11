Трамп начал угрожать Канаде

«Несмотря на то, что Канада взимает с США от 250% до 390% пошлин на многие из наших сельскохозяйственных продуктов, Онтарио только что объявило о 25%-ной надбавке на “электричество”… Канада является злоупотребителем пошлинами, … но Соединенные Штаты больше не будут субсидировать Канаду,» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.