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Львова-Белова: раненным при обстреле под Курском подросткам помогают медики

Всего ранения получили четверо несовершеннолетних.
Источник: Аргументы и факты

В результате обстрела торгового центра в Курской области четверо подростков получили несерьезные ранения. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Сейчас пострадавшим подросткам предоставляют квалифицированную медицинскую помощь.

«К счастью, ранения не тяжелые», — отметила детский омбудсмен.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что количество жертв обстрела торгового центра «Добрыня» в селе Белая Курская область возросло до четырех человек.