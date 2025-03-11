Львова-Белова: раненным при обстреле под Курском подросткам помогают медики

В результате обстрела торгового центра в Курской области четверо подростков получили несерьезные ранения. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Сейчас пострадавшим подросткам предоставляют квалифицированную медицинскую помощь.
«К счастью, ранения не тяжелые», — отметила детский омбудсмен.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что количество жертв обстрела торгового центра «Добрыня» в селе Белая Курская область возросло до четырех человек.