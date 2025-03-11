Собянин: ВСУ атаковали Москву 65 дронами

Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Москве зафиксированы поверхностные повреждения одного из жилых зданий. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что повреждения коснулись кровли здания, расположенного на Домодедовской улице. На месте происшествия уже работают специализированные службы.