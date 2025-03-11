Собянин: ВСУ атаковали Москву 65 дронами

Украина попыталась атаковать столицу РФ 65 БПЛА.
Системы ПВО Минобороны России уничтожили пять дронов ВСУ, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего было сбито 65 украинских беспилотника.
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«Отражена атака еще 5 БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. После уничтожения дронов на местах падения обломков ведут работу специалисты экстренных служб.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Москве зафиксированы поверхностные повреждения одного из жилых зданий. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что повреждения коснулись кровли здания, расположенного на Домодедовской улице. На месте происшествия уже работают специализированные службы.