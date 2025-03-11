Полиция Филиппин арестовала экс-президента Родриго Дутерте по ордеру МУС

«Отделение Интерпола в Маниле получило официальную копию ордера на арест от МУС. В 09:20 (04:20 мск) 11 марта 2025 года бывший президент Родриго Дутерте и его сопровождающие прибыли в Манилу из Гонконга рейсом Cathay Pacific CX 907. По прибытии генеральный прокурор подал уведомление МУС о выдаче ордера на арест бывшего президента за преступления против человечности. Сотрудники Национальной полиции Филиппин, которые исполняли ордер, убедились, что на них были надеты нательные камеры. Сейчас он [Дутерте] находится под стражей», — говорится в распространенном сообщении.