«Нашли в кресле». Пенсионер погиб в собственном доме на пожаре под Калинковичами

В Калинковичском районе во время пожара погиб пенсионер, рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла в деревне Бобровичи 10 марта. Около 07.17 часов очевидцы позвонили в МЧС, сообщая о пожаре в деревне. Оперативно на место прибыли спасатели, которые обнаружили горение внутри дома.
Сотрудники МЧС обнаружили хозяина на кресле в горящей комнате. Спасти мужчину 1958 года рождения не удалось.
Пожар был оперативно ликвидирован. Огонь повредил потолочные перекрытия, имущество в доме. МЧС рассматривает версию неосторожного обращения с огнем при курении.