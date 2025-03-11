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«Нашли в кресле». Пенсионер погиб в собственном доме на пожаре под Калинковичами

МЧС: в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.

Источник: МЧС

В Калинковичском районе во время пожара погиб пенсионер, рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла в деревне Бобровичи 10 марта. Около 07.17 часов очевидцы позвонили в МЧС, сообщая о пожаре в деревне. Оперативно на место прибыли спасатели, которые обнаружили горение внутри дома.

Сотрудники МЧС обнаружили хозяина на кресле в горящей комнате. Спасти мужчину 1958 года рождения не удалось.

Пожар был оперативно ликвидирован. Огонь повредил потолочные перекрытия, имущество в доме. МЧС рассматривает версию неосторожного обращения с огнем при курении.